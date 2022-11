Grâce à son succès ce samedi, Ajel a conforté sa place de leader à l’issue de la quatrième journée de Ligue 2 sénégalaise. HLM de son côté enchaîne une nouvelle victoire.

Bien que parfois bousculés par Ouakam, Ajel de Rufisque a assuré l’essentiel sous les yeux impuissants des supporters Ouakamois. Pape Youssou Niang a trouvé le chemin des filets en seconde période permettant à son équipe de remporter ce duel. Un nouveau succès pour des RufIsquois qui restent leader du championnat de Ligue 2.

Les rencontres entre Thiès FC- Jamano Fatick et Keur Madior – Amitie FC n’auront finalement pas connu de vainqueur. Le premier duel s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0) alors que les joueurs de Keur Madior et Amitié se sont quittés sur un score d’un but partout (1-1).

HLM de Dakar a enregistré le succès le plus large de la soirée. Au stade Alassane Djigo, le club de la SN HLM s’est imposé devant les étudiants de Dakar (DUC). La rencontre s’est soldée sur score de 3 buts à 1. Avec 6 points HLM occupe la sixième place.

