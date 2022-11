Opposées au Stade Ibrahima Mbaye ce samedi, l’AS Douanes et la SONACOS se quittent sur un score nul et vierge.

Quand on affronte la SONACOS, on ne gagne pas mais on ne perd pas non plus. On n’encaisse pas de buts mais on en prend pas non plus. Pour la 4e journée de Ligue 1, les Diourbelois se rendaient au Stade Ibrahima Boye ce samedi. Depuis son retour dans l’élite, le promu n’a pas encore connu la moindre défaite mais pas que.

En effet, après le Jaraaf, le Stade de Mbour et le Guédiawaye FC, c’était au tour de l’AS Douanes de se quitter sur un 0-0 contre la SONACOS. Provisoirement 10e au classement de Ligue 1, la formation de Diourbel dispose d’un bilan de quatre matchs pour 0 but marqué et 0 encaissé, alors que les Gabelous sont 6es provisoire.

