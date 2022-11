Pour affronter Hoffenheim ce samedi, l’entraîneur du RB Leipzig a innové avec Abdou Diallo. L’international sénégalais a été aligné d’entrée au poste de milieu de terrain.

Un nouveau poste pour Abdou Diallo. Défenseur central de métier puis dépanneur au poste d’arrière latéral gauche, l’international sénégalais de 26 ans découvre le poste de milieu de terrain récupérateur au RB Leipzig. Entré en jeu contre le Shakhtar à cette position, l’ancien du PSG a été appelé à jouer dans l’entre jeu face à Hoffenheim ce samedi.

Alors qu’on l’imaginait bien dans l’axe central d’une défense à trois après les titularisations de Josko Gvardiol et Willi Orban, Marco Rose en a décidé autrement et a bien choisi le Champion d’Afrique comme milieu de terrain récupérateur gauche dans son système tactique en 4-2-2, dans un double pivot aux côtés de Xaver Schlager. Plus d’options pour Aliou Cissé donc ?

wiwsport.com