Sheffield United a réussi à enchaîner un troisième succès de suite en Championship, en venant à bout de Burnley (5-2), leader du Championnat.

Sheffield United devient de plus en plus insatiable. Au terme d’un match spectaculaire, les Blades ont signé l’un de leurs plus larges victoires cette saison en s’imposant (5-2) contre une équipe de Burnley qui n’avait plus connu la défaite depuis la troisième journée et qui restait surtout sur quatre victoires d’affilée. Pourtant, les choses ont été mal engagées par United.

Après 17 minutes de jeu, l’équipe de Vincent Kompany ouvrait le score grâce au Belge Manuel Benson. Mais les joueurs de Paul Heckingbottom ont eu le mérite de revenir à la marque dans la demi-heure de jeu. Grâce à qui ? A Iliman Ndiaye bien évidemment. L’attaquant international sénégalais a profité d’un cafouillage dans la défense des Clarets pour inscrire son 9e but de la saison.

ILIMAN NDIAYE AT IT AGAIN 😤🔥 💎🇸🇳 STAR BOY @iliman_ndiaye pic.twitter.com/ZAZu2evkPH — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) November 5, 2022

Sauf que juste avant la pause, les visiteurs reprenaient l’avantage. Et c’est Benson qui signe un doublé (45e). Cependant, poussé par ses supporters présents au Bramall Lane et bien aidé par une défense adverse fébrile sur les coups de pied arrêtés, Sheffield United va emballer la rencontre et ne mettra pas du temps avant de remettre à nouveau les pendules à l’heure.

L’avant-centre Oliver McBurnie a signé un doublé (48e, 74e) et Jack Robinson (64e) et Anel Ahmedhodžić (69e) ont inscrit les autres buts des Blades. Grâce à cette belle victoire, Sheffield United revient à trois points seulement de Burnley qui occupe la première place. Iliman Ndiaye et ses partenaires comptent un match en moins par rapport à leurs adversaires du jour.

The Scintillating Shoreham Boys. 😮‍💨 pic.twitter.com/YW7aqRWUS5 — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 5, 2022

wiwsport.com