Ancienne compagne de M’Baye Niang, Emilie Fiorelli a vidé son sac sur les réseaux sociaux, portant de graves accusations à l’encontre du footballeur.

Ils sont séparés depuis deux ans mais le traumatisme demeure pour Emilie Fiorelli, ancienne candidate de télé réalité qui depuis a embrassé la carrière d’influenceuse. Dans une série de stories postées sur les réseaux sociaux, la jeune femme revient sur sa relation tourmentée avec M’Baye Niang. Non sans formuler de sérieuses et graves accusations.

« J’ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s’en vanter c’est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n’excuse en aucun cas l’homme pourri qu’il a pu être avec moi », écrit-elle notamment sur Instagram – des messages relayés via des captures d’écran.

L’ancienne compagne de l’attaquant de l’AJ Auxerre dévoile du reste une conversation avec une ex-maîtresse présumée du footballeur, laquelle lui confie les aveux d’un buteur qui se « vantait de boire » et de « lever la main » sur sa femme. « Tu me lèves la main dessus et en plus tu t’en vantes ? Balec qu’il me trompait, qu’il aille refiler ses MST ailleurs ! Je n’ai plus de pitié. Ça fait de l’animation à tout le monde et ça montre son vrai visage. J’ai fini d’être une gogole soumise qui se laisse marcher dessus par un mec sans couilles », enchaîne Emilie Fiorelli.

Et de conclure: « J’ai besoin de me reconstruire. Vivre ma vie loin d’un pervers narcissique. J’ai déjà pété un câble il y a des années en arrière sur les réseaux sociaux. Les années sont passées et rien n’a changé, au contraire tout a empiré. J’ai essayé de m’accrocher pour les enfants mais à part perdre ma dignité et souffrir je ne fais rien d’autre de ma vie. Je me reconstruis petit à petit. »

