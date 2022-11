Dans l’émission Talents D’Afrique, le sujet Bamba Dieng à l’OM a été traité par les Chroniqueurs de Canal+ Sport. Diomansy Kamara a parlé de la force mentale du joueur qui retrouve petit à petit la compétition avec l’OM et les filets avec son premier but de la saison inscrit le week-end passé.

« Quand on parle de force mentale, je vais vous raconter une anecdote. A la veille de la finale de la CAN, sa famille l’a appelé pour lui demander de ne pas tirer le penalty. Parce que l’on sait quand on tire un penalty en Afrique et en finale de la CAN, c’est beaucoup de pression. Et lui, à 20 ans, il part et il dit je tire en premier. Même Aliou Cissé a dit que le petit m’a surpris. Parce que a cet age, tu n’as jamais joué en sélection et en finale tu dis vouloir tirer, faut être costaud. Il a tiré en 4e il a marqué et en qualification pour la coupe du monde il a tiré il a marqué » a déclaré l’ancien international sénégalais qui a souligné la formation de l’attaquant à Diambars.

Ce qui selon Kamara augure de bons lendemains à l’OM pour le joueur de 22 ans. « Quand vous regardez son parcours, c’est quelqu’un de très fort. Il l’a dit (…) Marseille voulait le vendre parce qu’ils avaient besoin de liquidités alors que l’année dernière, il a marqué 8 buts en plus du plus beau but de la saison en Ligue 1. Il a cet amour pour ce qu’il fait. Il a dit je veux rester à l’OM et m’imposer. Et avec les qualités qu’il a de puissance et de finisseur, il va finir pas s’imposer du coté de l’OM.

Un avis partagé par Philippe Doucet qui affirme que Marseille devrait faire jouer Bamba Dieng pour ne pas perdre plus. « On arrive à une deuxième phase de saison où Marseille aura de l’intérêt à le faire jouer. Puis que Marseille veut faire de l’argent, c’est ca qui les intéresse. Il faut qu’il joue un peu, pour pouvoir le faire exposer à nouveau et le transférer l’été prochain ».

