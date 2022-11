Le sélectionneur national du Sénégal va dans les jours à venir publier sa liste des joueurs qui devront prendre part à l’édition 2022 de la Coupe du Monde de football au Qatar. Face à une pléthore de talents sénégalais qui implique forcément quelques choix délicats, Aliou Cissé a du mal à trouver le sommeil.

Attendue le 11 novembre prochain, la liste des Lions qui disputeront la 22e édition de la Coupe du Monde qui se jouera du 20 novembre au 18 décembre 2022 fera des heureux et des déçus. Dans tous les cas, le patron de la sélection sénégalaise, Aliou Cissé affirme que tous les joueurs méritent d’être appelés.

« Avant je ne dormais pas beaucoup. Mais aujourd’hui, c’est sûr et certain que je ne dormirai plus. J’ai beaucoup aimé la mentalité durant nos deux derniers matchs de préparation. J’ai beaucoup aimé le volume de travail qu’on a proposé à nos garçons et leur disponibilité. Effectivement, cela augmente le nombre de choix en ce qui me concerne. Cela apporte plus de concurrence aussi. En début de stage, nous essayons d’avoir un groupe homogène. Un groupe équilibré, qui vit bien. C’est important aussi pour défendre justement la meilleure façon le Sénégal au Mondial. J’ai envie de dire que ce sont des choix de riche. Nous essayons de nous asseoir avec tout le staff pour pouvoir justement décider du groupe qui ira à la Coupe du Monde. Mais en réalité, l’ensemble des joueurs que j’ai utilisé mérite d’y être », a déclaré le sélectionneur dans un entretien avec FIFA.

wiwsport.com