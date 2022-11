Viendra, ne viendra pas. Sera-t-il gracié, ne le sera-t-il pas. Ces questions autour du batteur de Siteu étaient jusqu’ici restées sans réponse. Mais depuis le mercredi 2 novembre 2022, Djily Seck est pardonné par le CNG et pourra bel et bien assurer la chorégraphie du Phénomène de Lansar.

El Hadj Mansour Mbaye et Papa Sow ont appelé Bira Sène, Djily et Lansar ont écrit au CNG

Comme toujours dans de pareils cas, des personnes de bonne volonté ont fait la médiation pour obtenir que Djily Seck soit gracié. Voilà comment le Président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye, a joint le Président du CNG. Et notre grand-père aurait utilisé la diplomatie qu’on lui connait, la déférence et les mots justes pour demander pardon pour celui qu’il considère comme un membre de sa famille.

Même l’adversaire de Siteu a joint le CNG par téléphone. En effet, Papa Sow a lui-même appelé Bira Sène pour lui demander pardon de la part de Djily et obtenir sa grâce.

Last but not least, le batteur lui-même ainsi que l’écurie Lansar ont écrit officiellement au CNG pour demander pardon et solliciter une grâce.

Sur la base de tout ce qui précède, nous explique-t-on du côté du CNG, celui-ci a accordé la grâce au batteur de Siteu. Mais ce dernier est convoqué par la CNG, ce jeudi à 11 heures, pour audition.

