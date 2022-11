Djily Seck assurera la chorégraphie de son lutteur Siteu lors de son combat contre Papa Sow prévu ce dimanche à l’arène nationale. En effet, le batteur a été gracié par le CNG.

Suspendu suite à la bagarre causée par sa troupe de laquelle Papa Sow a été grièvement blessé. Djily Seck, le batteur de Siteu, n’a pas le droit d’accompagner son lutteur pour ses trois prochains combats. Et celui du 6 novembre prochain, à l’Arène nationale, entre Siteu et Papa Sow, devra être le premier. Mais grâce à la médiation du Président des communicateurs traditionnels du Sénégal, El Hadj Mansour Mbaye et quelques bonnes volontés la CNG a décidé de lever sa sanction. Ainsi, le batteur Djily Seck sera à l’Arène Nationale le dimanche 6 novembre.

« Je demande pardon à tous les amateurs de lutte, à tout le monde. Je ne suis pas violent. Je remercie El Hadj Mansour Mbaye, c’est notre grand-père et il a assuré avec fierté son rôle de médiateur national. J’informe à tous les fans de Sitteu que je serais à l’arène national pour l’accompagner. Je viendrai animer le baak de mon lutteur le 6 novembre. Qu’Allah nous donne la victoire », a fait savoir Djily Seck.

wiwsport.com