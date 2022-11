Au bout de six saisons durant lesquelles il aura marqué 120 buts en 269 matchs et tout remporté, Sadio Mané a décidé de changer d’air en quittant la Mersey pour la Bavière. Mais le départ du Champion d’Afrique ne semble pas encore avoir été digéré par le club anglais, d’autant plus que son remplaçant numérique Darwin Núñez ne répond pas encore aux attentes placées en lui, alors qu’il a coûté 80 millions d’euros.

Du côté de l’Angleterre, le transfert de l’attaquant sénégalais ne laisse personne indifférent. Même chez les adversaires. Interrogé à ce sujet, l’attaquant de Newcastle a répondu sans détour. « Quand j’ai vu que Liverpool vendait Mané cet été, j’étais en fait un peu choqué. Sur l’attaque (de Liverpool), les trois de devant, il n’aurait pas été mon choix de qui j’aurais vendu à ce moment-là », a déclaré l’Anglais de 30 ans dans des propos rapportés par le Liverpool Echo.

À ceux qui doutent du fait que Sadio Mané manque à Liverpool, l’ancien joueur de Bournemouth n’en fait pas partie. « Quand vous jouez contre Liverpool, c’est lui (Sadio Mané) – s’il est dans un bon jour – qui peut vous détruire à lui seul. C’est probablement la pièce manquante du puzzle à la minute. Lorsque vous passez d’un joueur comme Mané à Núñez, Klopp ne peut pas encore avoir (ce qu’il demande) pendant cette période où vous savez ce qu’on attend de vous. »

Callum Wilson on Liverpool selling Sadio Mane:

"When I saw Liverpool were selling Mane in the summer, I was actually a little bit shocked. Out of the front three, he wouldn't have been my choice of who I would have sold at that moment in time." #lfc [liverpool echo] pic.twitter.com/ehkb9N6jLv

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 3, 2022