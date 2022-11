Les athlètes thiessois avalent plus ou moins promis le feu aux Dakarois. Mais ce sont plutôt ces derniers qui ont pu mettre en évidence le plus leurs pistolets ou terme de la journée d’ouverture de la saison 2022-2023, au camp Tropical, dimanche dernier.

Plus de 30 tireurs inscrits, 3 groupes d’athlètes constitués, avec une belle organisation des dépositaires du stand de tir du camp Tropical de Thiès. On ne pouvait rêver mieux pour l’ouverture de saison marquée surtout par la classe et le talent des Daka rois. Pour preuve, Justin Chen de Keew et Khalil Mbacké (ADTC) se sont respectivement imposés en pistolet 25 mètres et pistolet à 15 mètres. Idem chez les dames où Sokhna Niang de Keew (25m) et Rokhaya Bijl de ADTC (15m), deux ressortissantes de la capitale se sont illustrées.

Exceptionnellement intronisée pour marquer la reprise des activités sportives du tir sportif, dimanche, à Thiès, l’épreuve du pistolet à 15 mètres, ne sera plus inscrite sur les fiches techniques de la Fédération. Ce qui signifie que cette épreuve non olympique, ne sera pas au menu lors des joutes prévues samedi prochain au camp Abdou Diassé de Dakar.

