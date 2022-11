Le latéral droit international sénégalais fera donc sa première apparition de la saison en Ligue Europa.

Premier de son groupe et assuré de rester à cette place à la fin de cette 6e et dernière journée de Ligue Europa, le Real Betis voudra sans doute confirmer ses dernières prestations et mieux préparer le derby contre Séville. Ce jeudi soir (20h00 GMT), les Andalous feront face au HJK Helsinki, bon dernier de la poule.

Cette rencontre, Youssouf Sabaly la jouera en tant que titulaire, et ce sera sa première apparition en C3 cette saison. Si bien son concurrent Aitor Ruibal soit également titulaire, le latéral droit international sénégalais occupera bien son poste de prédilection puisque le Catalan jouera comme ailier.

