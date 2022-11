Pour le compte de la 6e journée de C3, le Real Betis s’est imposé devant HJK Helsinki ce jeudi soir (3-0). Titulaire, Youssouf Sabaly a délivré une passe décisive puis cédé sa place à la pause.

Le Real Betis n’a pas eu à forcer avec ses talents pour remporter son dernier match de la phase de groupes de Ligue Europa. Opposés au HJK Helsinki, bon dernier du classement, les hommes de Manuel Pellegrini se sont facilement défaits du club finlandias au Stade Benito Villamarín (3-0). La moitié de cette victoire a été acquise en première période.

Emmené à retrouver un poste d’ailier droit pour permettre à Youssouf Sabaly d’évoluer en latéral et ainsi connaître sa première apparition de la saison en C3, Aitor Ruibal a été le grand artisan de ce succès. Le Catalan de 26 ans a inscrit un doublé (20e, 40e) et Nabil Fekir a marqué le 3-0. Le second but est notamment venu après une délicieuse passe décisive de Sabaly.

Après avoir rempli sa mission en première période, l’international sénégalais a été remplacé à la pause, certainement pour donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Avec ce succès donc, le Real Betis, assuré de terminer premier de son groupe, finit en beauté la Ligue Europa, à quatre jours du Gran Derbi face au FC Séville, au Stade Benito Villamarín.

