En s’imposant contre l’Etoile Rouge ce jeudi (4-1), l’AS Monaco a assuré sa qualification pour le prochain tour de Ligue Europa.

L’AS Monaco n’a presque pas tremblé. Alors qu’il devait surtout s’imposer pour valider son ticket pour le prochain tour de Ligue Europa, le club princier a fait les choses plus sereinement au Stade Louis II. Devant une équipe qui espérait encore finir troisième de la poule et ainsi se qualifier en Ligue Europa Conférence, les Monégasques ont laissé peu de chances et s’imposent (4-1).

Grâce à un but très rapide de Kevin Volland (5e) et un autre de l’attaquant international allemand, servi pour le coup par Krépin Diatta (27e), les joueurs de Philippe Clement sont repartis aux vestiaires avec un net avantage. Puis en seconde période, un contre son camp de Milan Rodic (3-0, 50e) a tué le suspense, malgré la réduction du score de Guélor Kanga sur penalty (54e).

Et pour mieux finir cette rencontre, les Monégasques se sont assurés de mettre un quatrième but par l’intermédiaire de Kevin Volland qui signe en triplé. Après Krépin Diatta sur son deuxième but, l’Allemand s’est offert un hat-trick sur un très bon service d’Ismaila Jakobs, entré en jeu dans les cinq dernières minutes. Les Internationaux sénégalais auront donc brillé lors de cette rencontre.

Ainsi, l’AS Monaco finit bien deuxième de son groupe derrière Ferencvaros et accède au prochain tour de Ligue Europa. En terminant à cette place, Krépin Diatta, Ismail Jakobs et leurs partenaires pourraient tomber sur un gros morceau lors du tirage au sort prévu lundi 7 novembre prochain, d’autant plus qu’il y a de grosses équipes qui arrivent de la Ligue des Champions, comme le FC Barcelone et la Juventus.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🔚🔥 L'aventure européenne continue pour nos Monégasques qui disposent du @crvenazvezdafk et se qualifient pour les 16es de finale de l'@EuropaLeague !!! 🔴 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ⚪️ 4⃣-1⃣ #ASMFKCZ pic.twitter.com/LWtFobunFy — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 3, 2022

wiwsport.com