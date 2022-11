En déplacement sur la pelouse du Lech Poznań en C4 ce jeudi soir, Villarreal s’incline lourdement (0-3) avec Nicolas Jackson qui a joué l’intégralité du match.

La patte à Quique Setién tarde à avoir de bonnes empreintes. Arrivé il y a un peu plus d’une semaine, l’ancien entraîneur du FC Barcelone n’a toujours pas gagné le moindre match. Et sur la pelouse du Lech Poznań ce jeudi soir, à l’occasion de la 6e et dernière journée de Ligue Europa Conférence, il a connu sa première défaite au bout de son 3e match.

Alors qu’il n’avait encore perdu la moindre rencontre dans cette compétition depuis l’entame de cette saison, Villarreal s’est fait piéger avant de s’incliner sur le score sans appel de 0 à 3. Les Polonais ont marqué leurs buts grâce à Kristoffer Velde (27e) et Michał Skóraś (51e, 77e). La titularisation d’un Nicolas Jackson qui a joué tout le match n’a rien pu changer.

Sans conséquence néanmoins. Le Sous-Marin Jaune avait déjà acquis la première place de son groupe avant cette rencontre. Mais alors qu’il reste sur trois matchs de rang sans victoire, dont deux défaites d’affilée tous terrains confondus, Villarreal devra se relancer en Championnat dimanche prochain, lors de la réception de Mallorca d’Amath Diédhiou.

wiwsport.com