Objectif atteint pour Anderlecht de Moussa Ndiaye. Sans leur jeune arrière latéral gauche, resté sur le banc durant toute la rencontre, les Mauves se sont assurés de passer l’hiver européen au chaud grâce à leur succès dans la douleur sur la pelouse du club danois de Silkeborg (0-2).

On to the next round. 🟣⚪ #SILAND #UECL pic.twitter.com/hi6orAw3XX

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 3, 2022