Les autorités en charge de la sécurité publique, les responsables du CNG et Jambars Poductions ont pris les dispositions pour assurer la sécurité du combat à hauts risques entre Siteu et Papa Sow prévu ce dimanche 6 novembre à l’Arène nationale.

La sécurisation des évènements de lutte est devenue une demande sociale. L’ayant bien compris, le CNG en a fait la priorité des priorités.

« 1500 policiers et 1000 gendarmes seront mobilisés. Ces hommes de tenue assureront la sécurité des personnes et des biens. Les forces de l’ordre vont se mobiliser pour sécuriser les alentours et l’intérieur de l’Arène nationale. À la fin de la manifestation, ils vont également assurer la sécurité de toutes les personnes qui feront le déplacement afin qu’elles puissent rentrer tranquillement chez eux», a assuré Mor Diouf de Jambars Productions.

En marge de cette rencontre de sécurité, le CNG a fait le tirage pour déterminer la position des deux adversaires dans l’Arène nationale. En effet, Siteu et son batteur vont occuper la partie A, tandis que Papa Sow et son tambourineur seront dans la partie B.

Avec Sunu Lamb