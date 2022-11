L’expérimenté défenseur anglais de Sheffield United se montre très élogieux envers son jeune coéquipier international sénégalais.

Pour sa deuxième saison pleine avec l’équipe première de Sheffield United, Iliman Ndiaye terrorise les défenses adverses et répond pleinement aux attentes placées en lui. C’est simple : l’international sénégalais de 22 ans a déjà fait bien mieux que la saison dernière. Alors qu’il avait marqué 7 buts en 35 matchs tous terrains confondus en 2021-2022, il en est déjà à 8 réalisations en 18 matchs dans cet exercice.

Des performances qui tapent forcément dans l’œil de plus d’uns. Dans les locaux du Bramall Lane notamment, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur semble très apprécié, particulièrement par ses coéquipiers. Après l’attaquant Oliver McBurnie, c’est le défenseur Chris Basham qui semble séduit et impressionné par son jeune partenaire, auteur de l’unique but de la victoire contre Bristol City ce mardi 1er novembre.

« Je l’ai toujours dit et je n’arrêterait pas de le dire, à quel point il est vraiment bon », a déclaré Basham au sujet d’Iliman Ndiaye après le match contre Bristol City. Tous les fans le voient maintenant. Tous les joueurs adverses ont peur de lui et nous avons peur de lui à l’entraînement. Sur le terrain, nous voulons juste lui donner le ballon. Il a été fantastique et il marque des buts. J’ai écrit au début de la saison à quel point il serait efficace, et il le montre en abondance sur le terrain. »

S’il ne fait aucun doute qu’Iliman Ndiaye fera partie de la liste des 26 joueurs de l’Equipe Nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde, l’actuel deuxième meilleur buteur de la Championship (D2 d’Angleterre) espère sans doute arriver au Qatar avec la même forme afin d’avoir plus d’importance dans les choix d’Aliou Cissé. Depuis qu’il a rejoint la sélection en juin dernier, Ndiaye n’a connu que deux petites entrées en jeu, alors que son profil semble le plus réclamé pour les Lions.

wiwsport.com