Pour la deuxième fois consécutive, c’est d’ailleurs une première dans l’histoire du football sénégalais, Aliou Cissé va conduire la troupe des Lions à la coupe du monde. Wiwsport revient sur le chemin d’un technicien très attendu dans ce rendez-vous pour encore hisser le drapeau du Sénégal.

À la Coupe du Monde 2018, il découvrait cette compétition en tant que sélectionneur avec seulement l’expérience d’une campagne disputée en 2002. Aliou Cissé se trouvait en Russie, après trois années sur le banc des Lions et un quart de finale perdu à la CAN 2017. Quatre années après l’élimination par la loi du fair-play, le technicien de 46 ans a travaillé d’arrache-pied pour faire du Sénégal, le porte-étendard de l’Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les yeux seront rivés sur Sadio Mané et sa bande certes, mais aussi sur El Tactico pour qui, les Africains nourrissent beaucoup d’espoirs.

El Tactico, à jamais le premier

Aliou Cissé retrouve les sélections nationales du monde avec plusieurs attributs qui lui sont donnés par les Sénégalais, la CAF et ses pairs. À ce jour, il n’est pas seulement le premier sélectionneur à donner l’étoile au Sénégal. Le Lion de la Téranga est plus que cette reconnaissance ultime des années de persévérance du Sénégal dans le football africain. Si en 2018, beaucoup remettaient en doute sa maîtrise des schémas tactiques pour gagner, ce n’est plus le cas maintenant. Il est le meilleur entraîneur africain selon la CAF. Et c’est un mérite que beaucoup de techniciens lui ont attribué durant la CAN passée. Il incarne l’expertise locale au service de la nation.

Longtemps sur le banc lors du choix du meilleur entraîneur de l’année Cissé a sans doute fait l’unanimité pour les CAF Awards 2022. Ses résultats avec les Lions de la Téranga qui sont sur le toit du classement africain depuis novembre 2018. Mais aussi le leadership qu’il incarne dans le continent. À plusieurs reprises, le technicien a pris son courage à deux mains pour dénoncer le chevauchement des plannings de compétition entre la CAF, l’UEFA et la FIFA. D’ailleurs, en juin passé, il n’a pas hésité à demander le report des éliminatoires de la prochaine CAN pour permettre aux nations africaines qualifiées de bien préparer la Coupe du Monde. On sait tous qu’Aliou Cissé est un aboyeur, le président de Naples De Laurentiis ne dira pas le contraire. Lui, qui a été mis au défi par Cissé de ne plus recruter de joueurs africains.

Un modèle de réussite pour l’expertise locale

« Quand ce continent a besoin de nous, nous sommes là pour donner notre savoir-faire, ce que nous pensons du football africain et du style africain comme cela peut exister pour le style espagnol, portugais, allemand, français. Je pense qu’aujourd’hui, à travers moi, à travers Florent Ibenge, à travers Djamel Belmadi, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des entraîneurs sur le continent africain. Notre rêve, c’est que l’expertise africaine soit valorisée aussi, que les gens comprennent qu’en Afrique, il y a de très bons entraîneurs et que nous sommes capables d’avoir une réciprocité, un respect mutuel, et de savoir qu’un entraîneur occidental peut venir entraîner en Afrique parce qu’il a la compétence, mais aussi qu’un entraîneur africain qui a gagné, qui a fait de très bonnes choses en Afrique est capable d’exister sur les championnats français, espagnol, anglais et allemand », avait-il déclaré lors d’un entretien avec le Onze Mondial. C’est un des nombreux discours de Cissé sur sa vision de l’expertise locale au service du continent africain. Aujourd’hui, il incarne la reconversion parfaite d’un ancien joueur mais aussi d’un technicien local qui compte se faire une place à la table du panthéon du football mondial.

Un recordman des statistiques : plus de 50 victoires sur le banc des Lions

Il a lancé son magistère le 28 mars 2015 contre le Ghana par une victoire 2-1 au stade Océane du Havre. Face au Rwanda en juin passé, Aliou Cissé a atteint la barre des 50 victoires en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal.

En 88 mois comme sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a connu les éliminatoires de la CAN 2017, sa phase finale, celles du Mondial Russie 2018, la CAN 2019, les éliminatoires et la phase finale de la CAN 2021, sans oublier les préliminaires du Mondial 2022 et les matchs amicaux. Soit 40 victoires signées en rencontres officielles et 10 en matchs amicaux.

Sur le plan offensif, les Lions ont fait trembler les filets à 120 reprises. Les 94 buts ont été inscrits en matchs officiels et 26 en amicaux. En défense, Aliou Cissé a bâti une véritable forteresse. Alors, pendant tout son magistère, sa défense a encaissé 39 buts dont 24 en matchs officiels. Il a enregistré 17 matchs nuls, et 12 défaites. Sa plus grosse performance reste le trophée continental décroché le 6 février 2022, au Cameroun, lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Un bâtisseur d’équipe

C’est sans doute sa plus grande réussite aujourd’hui. En plus de compter des noms du football européen dans son effectif, Aliou Cissé a mis en place un bon effectif. Il le répète souvent « ce sont des garçons… ». Pour traduire la relation qu’il a avec ces joueurs, un groupe qu’il a construit petit à petit des JO 2012 à nos jours. Aujourd’hui, il dispose d’un bon vivier de « lieutenants » prêt à jouer, à ne pas jouer, mais toujours à avancer ensemble. La sélection du Sénégal est « un magnifique groupe à intégrer » scandent les binationaux. Ce fut un long travail selon le coach.

«Quand je prenais cette équipe, des joueurs sont venus me dire « si je ne suis pas titu­laire ne m’appelez plus. Ils m’ont dit que «si je viens dans cette équipe natio­nale c’est pour être titulaire». D’autres, tu les convoques le lundi, ils arrivent le mercredi à l’entraînement. Mais au­jourd’hui, ce sont les cadres qui viennent en premier, car ils connaissent leurs devoirs. C’est parce qu’ils connaissent la sacralité du maillot et personne ne peut être au-dessus du maillot. Et à chaque fois, mes garçons contribuent à développer cet esprit et c’est l’occasion de les féliciter. » Il ne manque jamais l’occasion de féliciter et encourager ses joueurs.

Une 3e participation pour écrire l’histoire

Après 2002, 2018, il faut briser le plafond de glace en 2022. Aliou Cissé en est conscient et il sait mieux que personne qu’il est très attendu pour jouer ce rôle. Toutefois, le « vieux Lion » joue la carte de la prudence. Il faut d’abord passer le premier tour puis passer à d’autres objectifs. Avec d’autres pays africains comme le Maroc, le Cameroun, le Ghana et la Tunisie, tous ont cet objectif. Et ce ne serait pas surprenant de voir le Champion d’Afrique foncer dans les profondeurs du second tour, réussir l’exploit (se qualifier en demi-finale, passer en finale) pour boucler sa belle année 2022.

