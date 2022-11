L’équipe nationale féminine de hand-ball entame, ce mercredi à Dakar Arena de Diamniadio, son 3ème et dernier stage de préparation pour la 25ème édition de la CAN prévue du 9 au 19 novembre au Sénégal.

Les Lionnes de hand-ball sont à Dakar depuis hier. Sous la férule du sélectionneur Yacine Messaoudi, elles vont débuter, ce mercredi à Dakar Arena à 17h00, leur 3ème et dernier stage de préparation pour la CAN féminine.

La 25ème édition de cette com pétition aura comme cadre le complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. Le 1er stage des Lionnes en France a été ponctué par trois victoires en matchs amicaux en autant de sorties. Le 2ème stage, qui s’est également déroulé en France sans matchs amicaux, a été axé sur l’aspect physique.

Le 3ème et dernier Stage des Lionnes, qui débute cet après midi, permettra au sélectionneur Yacine Messaoudi d’effectuer les derniers réglages techniques et tactiques. Le Sénégal fera son entrée en lice dans la CAN le mercredi 9 novembre contre Madagascar dans la poule C. Les Lionnes affronteront ensuite la Côte d’Ivoire (11 novembre), avant d’en découdre avec le Cameroun (14 novembre).

Avec Stades