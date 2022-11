Nous connaissons les finalistes des différents jeux pour cette édition de l’Orange Esport Expérience Sénégal. 9 joueurs ont décroché leurs tickets pour la grande finale qui se tiendra le 12 novembre prochain au Canal Olympia.

Le tournoi de qualifications Sénégal de l’Orange Esport Sénégal a commencé depuis le weekend du 22 octobre et s’est terminé le 30 octobre dernier. Jouée sur trois jeux : Fifa 23 – Efootball 2023 et Street fighter V, cette prestigieuse compétition a réuni près de 300 compétiteurs et les finales Sénégal vont se jouer le 12 novembre au Canal Olympia.

Terminé le week-end dernier, le premier tour de l’Orange Esport Expérience a offert de belles affiches pour la grande finale avec notamment des noms connus tels que Momojuve, Addexx et MohamedLunik. Ainsi, pour la grande finale et sur les trois jeux on aura :

Fifa 23 PS5 : MohamedLunik – ColdfireJr – Addexx

Efootball2023 : Momojuve – Le marcheur Noir – Scoop

Street Fighter V : James047 – KingPin – Baky

Comme à chaque édition, le public est grandement convié à cette grande finale au Canal Olympia où l’entrée est gratuite. Qui pour succéder à Dexx Junior ou encore Momojuve ? Rendez-vous le 12 novembre prochain.

C’est la fin de cette première partie du tournoi Efootball.

Rendez-vous le 12 novembre

Ou le vainqueur entre les finalistes losers

Va affronter @HadyJuve en finale. pic.twitter.com/Ul99OYoTPI — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) October 29, 2022

C’est terminé pour ce tournoi Street Fighter V de l’Orange Esport Experince Scool.

Rendez vous le 12 au Canal Olympia

Où le vainqueur entre Baksone et Kingpin

Va affronter Jamesfd47 en finale. pic.twitter.com/MHRVcBjzsG — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) October 30, 2022

Fin des Qualifiers FIFA 23 Esport Experience Scool by @orange_sn

Un grand merci à tous les joueurs qui ont participé

Félicitations à @moupro1 Grand Finaliste du tournoi qui va affronter @Thiawwww ou @Addexx les deux contenders loser le 12 novembre au Canal Olympia de Dakar 🥳 pic.twitter.com/Up2sMrsSzO — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) October 24, 2022

