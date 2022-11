Revoilà les Rossoneri ! Vainqueur de la compétition à sept reprises, l’AC Milan n’avait jamais encore atteint passer la phase de groupes de Ligue des Champions depuis la saison 2013 – 2014. Mais c’est désormais chose faite après une soirée mémorable dans un San Siro plein à craquer ce mercredi 2 novembre 2022 contre le Red Bull Salzbourg.

Alors qu’un match nul leur suffisait pour assurer la deuxième place de leur groupe derrière Chelsea, les hommes de Stefano Pioli ont fait beaucoup mieux. Porté par Olivier Giroud, Milan n’a jamais tremblé dans ce match. L’attaquant français a inscrit un doublé (14e, 57e) puis Rade Krunic (46e) et Junior Messias (90e+1) ont corser l’addition.

Fodé Ballo-Touré, entré dans le dernier quart d’heure, et ses partenaires seront donc bien présents aux huitièmes de finale de Ligue des Champions cette saison. Ce sera une première pour l’AC Milan depuis 2014.

