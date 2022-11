L’Equipe Nationale Féminine de football disputera deux confrontations amicales face à son homologue du Cameroun, les 10 et 13 novembre prochain, à Thiès.

Les Lionnes se retrouvent et retrouvent afin leur public. Pratiquement quatre mois après son parcours historique et honorifique à la Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal fera son retour pour la première fois depuis cette CAN au Maroc. Les joueuses de Mame Moussa Cissé seront en regroupement ce mois-ci, à partir du 8 au 14 novembre.

Pour l’occasion, deux rencontres amicales, qui serviront de préparation en prévision du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde, sont, d’après nos informations, programmées les 10 et 13 novembre, au Stade Lat Dior de Thiès. Et l’adversaire ne sera autre que le Cameroun. Les Lionnes indomptables se préparent également à ce tournoi de qualification au Mondial.

Les expatriées bien présentes

Au mois de juin dernier, les deux nations s’étaient rencontrées en terres camerounaises pour préparer la CAN Féminine 2022. Les deux rencontres ont été soldées par un profil 2-2 puis une victoire sur la plus petite des marges pour Nchout Njoya Ajara et ses partenaires. Ainsi, Safietou Sagna et sa bande voudront se faire valoir au Stade Lat Dior de Thiès.

S’il ne l’a pas encore rendue publique, Mame Moussa Cissé a déjà concocté sa liste pour cette double confrontation. Le sélectionneur des Lionnes pourra notamment compter sur les expatriées, dont les Marseillaises Mbayang Sow, Ndèye Awa Diakhaté et Mama Diop qui réalisent un excellent début de saison en D2 Féminine avec l’Olympique de Marseille.

wiwsport.com