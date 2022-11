« On ne va pas se cacher, nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de grands joueurs à chaque poste », a déclaré Krepin Diatta qui croit fortement à une bonne campagne pour ses seins lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Pour la deuxième fois de suite, la sélection sénégalaise, championne d’Afrique participera à la plus grande compétition de football au monde. Après sa campagne inachevée de 2018 où elle a été éliminée en phase de poule à cause de la règle du fair-play, la bande à Sadio Mané retrouve de mondial avec cette fois-ci une casquette d’outsider. Un statut qu’il faudra bien honorer selon Krepin Diatta.

« Nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de grands joueurs à chaque poste. Maintenant, c’est la Coupe du monde, la plus grande compétition, donc nous ne nous cacherons pas et nous donnerons tout pour jouer un grand tournoi, je pense que c’est ce que nous devons faire. Il y a tellement de bonnes équipes dans l’ensemble, et nous devrons être prêts dès le début et tout faire pour sortir de ce groupe » dixit l’ailier de Monaco sur africanews.

Pas d’euphorie, Krepin Diatta pense que le Sénégal doit rester sur ses gardes pour pouvoir atteindre son objectif. « Nous ne devrions pas dire que nous sommes censés nous qualifier dans ce groupe, ce serait une erreur, car nous devons jouer et rester concentrés sur le sujet, et je pense que si nous faisons cela, alors nous avons une chance de nous qualifier. » Dans le groupe A en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et de l’Equateur, l’équipe d’Aliou Cissé démarrera son tournoi contre les Hollandais le 21 novembre prochain.

wiwsport.com