Toujours dans notre rubrique « Road To Qatar » et la pré-liste d’Aliou Cissé, nous faisons le point cette fois sur les potentiels axes centraux qui devront figurer dans le groupe du sélectionneur national. Avec des blessures et des forfaits, on sent un air de surprise dans ce secteur des Lions. Mais qui est disponible et susceptible d’être au rendez-vous ?