Enfin de contrat à Villarreal l’été prochain, Nicolas Jackson pourrait voir son avenir s’écrire loin de la province de Castellón.

Auteur d’un début de saison flatteur à Villarreal avec trois buts et deux passes décisives en 19 matchs tous terrains confondus, Nicolas Jackson (21 ans) attise fortement les convoitises. Le jeune attaquant sénégalais pourrait même quitter les pensionnaires de La Cerámica l’été prochain. D’autant plus que son contrat à Villarreal arrive à échéance en juin 2023.

Everton et Newcastle sur ses traces

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l’ancien joueur du Casa Sports devrait assister prochainement aux offensives de la Premier League. Selon le Daily Mail, Aston, dont le nouvel entraîneur n’est autre qu’Unai Emery qui a lancé dans le grand bain le joueur à Villarreal, s’intéresse fortement au natif de Banjul. Mais les Villans ne seraient pas les seuls derrière ce dossier.

La même source affirme qu’Everton et Newcastle ont suivi avec beaucoup d’attention la progression du joueur ces derniers mois et s’intéresseraient donc également de très près à l’attaquant sénégalais. Au milieu de toutes ces rumeurs, Nicolas Jackson devra batailler pour gagner plus de temps de jeu à Villarreal après l’arrivée de Quique Sétién qui ne lui fera certainement aucun cadeau.

