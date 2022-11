Quelle terrible soirée ! Alors qu’il a longtemps cru à l’exploit des huitièmes de finale, l’OM s’est fait crucifier puis battu par Tottenham en C1 ce mardi soir (1-2). Le club phocéen ne jouera même pas la Ligue Europa.

Scénario incroyable et cruel au Vélodrome où l’Olympique de Marseille perd tout dans une fin irrespirable. Battu par Tottenham (2-1), l’Olympique de Marseille devra encore patienter pour espérer revivre un jour un printemps européen en C1. Si l’OM avait pourtant débloqué les compteurs en première période grade à Chancel Mbemba, les Phocéens ont craqué en seconde période, concédant deux buts.

C’est donc les Spurs de Tottenham et son leur international sénégalais Pape Matar Sarr qui jouera ls huitièmes de finale de Ligue des Champions en février 2023. En revanche, l’Olympique de Marseille regrettera sans doute pour longtemps ses nombreuses occasions manquées, notamment dans la fin de la rencontre. D’autant plus que la formation de Bamba Dieng et Pape Gueye termine dernière du groupe.

⏱ 90’⎪#OMTOT 1️⃣-2️⃣ L’aventure européenne s’arrête ce soir pour nos Olympiens. pic.twitter.com/R75dehYmgW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2022

