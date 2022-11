Transféré à Chelsea cet été, Kalidou Koulibaly a expliqué les raisons qui l’ont poussé à changer de club et ne regrette pas son choix d’avoir quitté une équipe napolitaine qui écrase tout sur son passage en ce début de saison.

Kalidou Koulibaly n’a pas entamé du bon pied son aventure à Chelsea. Au sein d’une équipe qui a changé d’entraîneur au bout des premiers matchs de la saison, le défenseur central de 31 ans tarde à prendre ses marques, notamment dans l’intense Premier League anglaise, et sa formation peine à enchaîner des bons résultats. En revanche, au même moment, Naples, son ancienne équipe, fait forte impression et caracole en tête de la Serie A et est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. En ce sens, l’ex vice-capitaine des Partenopei a été incité à revenir sur ce choix et s’il regrette d’avoir quitté la formation italienne.

« Je crois au destin. Au bout de huit ans ça devait se passer comme ça. Mon aventure (à Naples) était finie, j’avais tout donné. Du point de vue des émotions, ça change peu. Je ressens chaque but, chaque victoire, comme si je les vivais sur le terrain. Ce Naples est mon Naples. Je suis heureux d’avoir contribué à la croissance de l’équipe. Vous savez de quoi je parle dans le vestiaire de Chelsea ? Des victoires de mes anciens coéquipiers. Et savez-vous pourquoi ? J’en suis fier », a reconnu Kalidou Koulibaly dans un entretien avec le Corriere della Sera.

À la question de savoir si cette de Naples est aussi forte et est-elle capable d’aller remporter son premier Championnat d’Italie pour la première fois depuis 1990, KK s’est livré. « Si ce Naples est plus fort que celui de Maurizio Sarri ? S’ils gagnent, nous dirons qu’ils sont plus forts. Mais c’était un football différent, on ne peut pas faire de comparaisons. Que ce Napoli joue d’une manière incroyable, nous avons dominé toutes les équipes. Aujourd’hui, même quand ils ne dominent pas ils tuent leurs matchs, ils sont extraordinaires. Je les vois solides, compacts. Sont-ils capables de gagner le Championnat ? « Je l’espère, on ne le dit pas par chance. Si cela arrive, je courrais jusqu’à Naples pour fêter ça, ce serait aussi mon Scudetto. »

