Arrivés hier soir à l’aéroport AIBD, puis reçu par le ministre des Yankhoba Diatara et Me Augustin Senghor, le coach Mamadou Diallo a réagit au sacre des Lions du sable dans le Quotidien.

«Je suis content de remporter ce trophée et je suis content pour tous les Sénégalais qui nous ont soutenus durant cette Can. Il y avait beaucoup de doutes avant parce que beaucoup pensaient qu’on n’allait pas le faire, mais maintenant, je tiens à féliciter les joueurs, l’encadrement technique et la Fédération sénégalaise de football. En tant qu’entraîneur principal, je suis très content de gagner pour la première fois sur le banc… On savait que cette Can ne serait pas facile. C’était très spécial et on a en parlé avec Ngalla Sylla, pour dire que ce serait très difficile. Aujourd’hui, on y est parvenus. Je ne suis pas un très grand entraîneur, ni un grand technicien, mais je sais comment faire gagner des champions.», nous le coach des Lions du sable.

wiwsport avec Le Quotidien