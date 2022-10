A un peu plus d’une semaine de la publication de la liste des 26 Lions qui prendront part au mondial 2022, nous vous faisons une revue d’effectif des portiers de la tanière. Avec potentiellement 3 places à prendre, qui sont les principaux candidats et où en sont-ils jusque-là ?

Edouard Mendy

Il n’est pas le premier arrivé dans la Tanière, mais il a réussi à s’imposer dans les cages des Lions en tant que numéro 1. Son atout majeur, son expérience et ses performances de grande classe qui a fini par reléguer l’ancienneté d’Alfred Gomis dans l’effectif de Cissé. Edouard Mendy est l’un des grands artisans des gloires de l’équipe nationale du Sénégal notamment lors du sacre continental et la qualification au mondial. Avec 25 sélections à son actif, l’ancien de Reims est devenu un cadre d’Aliou Cissé et son nouveau rôle de remplaçant à Chelsea ne devrait pas lui coûter sa place de numéro 1 au mondial. C’est une valeur sûre des Champions d’Afrique !

Seny Dieng

Le portier de Queens Park Rangers a fini de prouver qu’il avait du talent à faire valoir dans la sélection des Lions. Rappelé en équipe nationale par Aliou Cissé, le champion d’Afrique a pris de la confiance ces derniers mois tant en club qu’en sélection. C’est le favori pour la doublure de Mendy après avoir fait ses preuves à chaque fois qu’il a eu à assurer l’intérim dans les camps de Cissé. Fort de 3 matchs en sélection, Seny Dieng est en train de réussir son début de saison avec son club, à quelques semaines de la Coupe du monde. Il sera sans doute de l’aventure au Qatar alors qu’il a devancé Alfred Gomis dans la hiérarchie des portiers avec une forme extraordinaire en Championship.

Alfred Gomis

Parmi les gardiens de but actuellement appelés en équipe nationale, Alfred Gomis est le plus ancien. Dans la Tanière depuis 2017, Gomis compte 13 sélections à ce jour. Devancé dans la concurrence par Mendy depuis son arrivée en 2018, le portier du Stade de Rennes n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Mais pour la Coupe du monde au Qatar, son expérience devrait lui offrir une place de choix dans les rangs de Cissé qui mise souvent sur cet aspect. D’ailleurs, il est à ce jour, le seul portier des Lions ayant pris part à un mondial. En 2018, à Russie, Alfred faisait partie des gardiens de but avec Abdoulaye Diallo et Khadim Ndiaye.

Bingourou Kamara

Avec seulement 2 sélections à son actif, Bingourou Kamara fait partie des petits papiers de Cissé. Régulièrement appelé par le sélectionneur en cas d’indisponibilité de ses habitués, le portier de Montpellier fait partie des joueurs qui peuvent être la surprise de la liste du patron des Lions pour le mondial au Qatar. Toutefois, il fait partie des outsiders au poste de gardien de but où la concurrence est trop forte avec des places limitées.

Mory Diaw

Surprise de Cissé lors de la dernière trêve internationale, Mory Diaw est le deuxième portier sénégalais avec le plus de temps de jeu cette saison après Seny Dieng. D’ailleurs, ses prestations lui ont valu une première convocation en septembre dernier avec les Lions. Assez pour faire partie de l’aventure au Qatar ? En tout cas, Diaw est bien dans les notes de Cissé même s’il n’a pas disputé la moindre minute face à la Bolivie et l’Iran, le Gardien de but de Clermont Foot pourrait être l’invité surprise à la campagne qatarienne. Wait and see !

Alioune Badara Faty

Sa convocation avait surpris plus d’un à la veille de la Coupe d’Afrique des Nations, au Cameroun en hiver dernier. Champion du Sénégal avec le Casa Sports, Alioune Badara Faty n’est plus à présenter aux Sénégalais. Sans la moindre minute de jeu depuis son arrivée dans la Tanière, le jeune champion d’Afrique est absent de la liste de Cissé depuis les barrages du mondial face à l’Egypte. De quoi sceller son avenir en équipe nationale ? On ne sait jamais puisqu’encore une fois, son arrivée dans la Tanière avait surpris plus d’un à la veille de la CAN 2021. Faty pourrait retrouver les Lions pour Qatar 2022.

wiwsport.com