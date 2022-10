Le Sénégal va prendre part à sa troisième phase finale de Coupe du monde, au Qatar. Mais pour la première fois, les Lions feront figure de porte-drapeau pour le continent africain. Une pression de plus pour le champion d’Afrique en titre ? Une chose est sûre, le sélectionneur, Aliou Cissé n’a pas eu peur d’assumer le nouveau statut des Lions.

Au début des qualifications africaines pour Corée/Japon 2002, le Sénégal occupait la 79e place du Classement mondial FIFA. Pourtant au bout des phases éliminatoires qui vont finalement devenir historiques, les Lions se sont présentés à la face du monde. Loin des lumières qui mettent en exergue les habitués de la compétition, le sélectionneur actuel, Aliou Cissé et ses partenaires vont ouvrir une nouvelle page d’histoire du football sénégalais.

42e mondial et 6e africain au coup d’envoi de cette 17e édition du mondial, le Sénégal était loin de faire figure de porte-drapeau du continent africain. D’aucuns diront que ses performances en Coupe d’Afrique des Nations, quelques mois plus tôt, pouvaient laisser présager une sensation pour Corée/Japon. Sans pression et loin des attentes, El hadji Diouf et ses partenaires ont signé une participation exceptionnelle qui s’arrêtera en quart de finale tout en s’offrant le champion en titre, la France, lors du match d’ouverture. Les lions égalaient ainsi la meilleure performance d’un pays africain avec le Cameroun et le Ghana.

Un retour en pleine reconstruction

En 2018, le Sénégal signe son retour sur la scène mondiale lors du mondial en Russie avec la Tunisie, l’Egypte, le Maroc et le Nigeria. Après 16 ans et trois éditions, les Lions, 27e mondial et 2e sur le plan africain, reviennent et réitèrent presque le même parcours en phase de groupe sauf que la Colombie va crucifier les espoirs du peuple sénégalais par un but de Mina lors du troisième match de groupe.

Le Sénégal sort ainsi de la compétition pas même par les points ou le goal-average, mais par le nombre de cartons reçus. Sans bruit, cette élimination cruelle et au même sort des autres nations africaines, va forger un groupe qui jouera les premiers rôles en Afrique dès le lendemain de cette campagne en Russie. Le Sénégal s’installera sur le toit de l’Afrique au mois de novembre 2018 et depuis lors, les Lions ne sont pas redescendus de leur piédestal.

Dans la peau de Champion pour la 1ère fois !

Pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du monde, le Sénégal va connaître un nouveau statut. Première nation africaine depuis 4 ans et champion d’Afrique l’hiver dernier au Cameroun, le Sénégal sera le porte-étendard du continent devant le Cameroun, le Maroc, le Ghana et la Tunisie. En plus de cela, l’effectif des Lions frôle ceux des pays favoris à cette édition en qualité de joueurs qui le composent.

Sadio Mané, 2e au Ballon d’or France Football 2022, derrière Karim Benzema et aujourd’hui au Bayern Munich sera la figure de proue des champions d’Afrique. Il sera épaulé par Idrissa Gana Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy (Chelsea) ou encore Abdou Diallo (Leipzig)… entre autres stars. A l’instar de beaucoup d’observateurs, le Sénégal 18e mondial au dernier classement FIFA (Octobre 2022), portera les espoirs du continent dans cette édition du Qatar.

De quoi mettre une pression supplémentaire sur le sélectionneur national, Aliou Cissé qui n’a pas manqué d’assumer son statut de première nation et champion d’Afrique. Les Lions visent le dernier carré et pas moins. Un objectif audacieux ? En tout cas il est clair que Sadio Mané et les siens ne vont pas au Qatar pour faire de la figuration.

wiwsport.com