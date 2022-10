L’Equipe Nationale U23 a décroché la qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Elle fera face au Mali. Une rencontre où il faudra élever le niveau de jeu selon les Lionceaux qui disent n’avoir pas respecté les consignes du coach face au Burkina Faso. Voici leurs réactions en zone mixte.

Mamadou Lamine Camara

C’est vrai qu’on était pas bon sur le match d’aujourd’hui,on a pas respecté les consignes du coach, il n’attendait pas ça de nous. Mais l’essentiel est qu’on a réussi ce deuxième tour de qualification, le plus important est de se concentrer sur le prochain tour en Mars. On a mal débuté le match, on a joué des matchs plus difficiles que sa.

Samba Lele Diba

On le reconnaît tous,on a fait un match moyen, on n’a pas joué à notre niveau actuel mais on est heureux pour cette victoire. Je pense que si on écoute les consignes du coach, on va faire un bon match, mieux que sa. On va retourner travailler pour revenir en force et notre seul objectif est de se qualifier à la CAN 2023.

Ila Bocar Sy

Le coach avait donné des consignes qu’on a pas suffisamment respecté et cela nous a mis en difficultés sur certaines phases du jeu ainsi le Burkina Faso a pris en confiance et nous a mis en danger. On va rester concentré sur le prochain tour, le travail n’est pas suffisamment fait. Il reste encore du chemin pour atteindre l’objectif finale.

wiwsport.com