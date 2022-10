Au terme d’un match âprement disputé, le Real Betis s’est imposé in extremis devant la Real Sociedad ce dimanche soir (0-2).

Sans victoire sur ses deux derniers matchs de Championnat (une défaite, un match nul), le Real Betis se relance parfaitement. Pour le coup, la formation entrainée par Manuel Pellegrini s’est imposée, ce dimanche, sur la pelouse de la Real Sociedad, un adversaire direct dans la course à une place de Ligue des Champions la saison prochaine, à l’occasion de la 12e journée de LaLiga.

En difficulté en première période, le club andalou a réussi à repartir aux vestiaires sans concéder de but. Puis dans la deuxième mi-temps, Youssouf Sabaly et ses partenaires ont été beaucoup mieux, notamment dans le dernier quart d’heure, et ont débloqué la situation grâce à Juan Cruz. Les Verdiblancos mettront fin au suspense en toute fin de match par l’intermédiaire de Borja Iglesias.

Ainsi, le Real Betis frappe un énorme coup dans le classement du Championnat d’Espagne. En effet, les partenaires de Youssouf Sabaly prennent la quatrième place à leurs adversaires du jour et comptent surtout le même nombre d’unités que l’Atlético Madrid. Jeudi, Manuel Pellegrini et ses joueurs tenteront de finir sur une bonne note leur phase de groupes de Ligue Europa.

