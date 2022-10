Polyvalent dans l’attaque, Sadio Mane semble plus s’épanouir sur le côté gauche. Mais pour le meilleur buteur du club, il est prêt à s’aligner sur tous les systèmes pour d’autres victoires du Bayern Munich.

Comme avant-centre, une position qu’il a joué lors de ses premiers matchs avec le Bayern, Sadio Mane compte 11 matchs (TTC) pour 6 buts inscrits et une passe décisive. Positionné sur le côté gauche, il a disputé au total 9 matchs pour 5 buts et 2 passes décisives. Interrogé sur sa préférence entre être en pointe ou sur le cote gauche, Sadio Mane ne fait pas de choix.

« Ma position ? J’ai joué ailier gauche toute ma vie. Si l’équipe a besoin de moi comme attaquant ou ailier droit, je serai là. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons passé de très bonnes semaines. Mais nous devons continuer à un haut niveau et rester cohérents » a t-il répondu.

Notons que sur le mois d’octobre, Sadio Mane a disputé 7 matchs sur 8 en tant qu’ailier gauche. Il a réussi 2 buts et 2 passes décisives en Bundesliga. Et 3 buts en 3 matchs plus une passe décisive en Ligue des Champions.

