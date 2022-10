Associé à Iliman Ndiaye contre West Brom ce samedi, Oliver McBurnie s’est confié sur le duo qu’il peut former avec le jeune attaquant sénégalais.

Face à West Bromwich ce samedi, Sheffield United s’est imposé 2 à 0 et s’est relancé en Championship. Cette victoire a notamment été acquise en grande partie grâce à Iliman Ndiaye, buteur puis passeur en première période. Auteur lui du second but des Blades sur un bon service du jeune attaquant sénégalais, Oliver McBurnie a évoqué cette association à la fin du match. Et il semble beaucoup apprécié. D’autant plus que les deux joueurs comptent le même nombre de buts (7) en Championnat cette saison.

« Il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale »

« C’est un plaisir de jouer avec lui, a reconnu le numéro 9 de Sheffield United. Je pense que Blackburn le match contre Blackbrun (le 20 août dernier) était le premier que nous avons joué ensemble cette saison et quand je suis sorti, quelques amis m’ont dit ‘toi et Iliman avez-vous joué beaucoup ensemble auparavant?’ Nous n’avons jamais vraiment eu l’occasion. Parfois, avec les joueurs, vous avez une connexion instantanée et vous savez ce que l’autre va faire. Je me dis parfois que si je lui donne la balle, il me rendrait meilleur. »

De façon plus globale, l’attaquant international écossais de 26 ans a loué les qualités de l’international sénégalais de 22 ans. « Vous pouvez voir ses capacités, c’est un gamin incroyablement talentueux. C’est un vrai plaisir de jouer avec lui. Je pense que le monde est son huître. J’ai joué avec de bons joueurs mais je peux dire qu’en termes de capacités, il est juste au-dessus. C’est aussi un super garçon, très humble et terre-à-terre. Il a tout ce dont il a besoin pour devenir un joueur de classe mondiale », a ajouté Oliver McBurnie.

wiwsport.com