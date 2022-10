A Strasbourg ce samedi soir (19h00 GMT), Bamba Dieng va enfin vivre sa première titularisation de la saison avec l’OM.

A toi de jouer Bamba ! Depuis qu’il a été réintégré dans le groupe de l’Olympique de Marseille, Dieng n’a eu que des bouts de minutes. Mais à Strasbourg ce samedi soir à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, il va en avoir pleinement dans les jambes. En effet, l’attaquant sénégalais de 22 ans est titulaire pour la première fois cette saison.

A La Meinau, l’ancien pensionnaire de Diambars retrouvera retrouve un stade dans lequel il a brillé il y a pratiquement un an, le 12 décembre 2021, avec un retourné acrobatique qui finira par être élu plus beau but de la saison en Ligue 1. Du côté, collectif, Bamba Dieng et ses partenaires doivent retrouver la victoire pour se relancer.

Le onze de l’OM contre Strasbourg

López – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss, Payet (c), Ünder – DIENG

Le 1️⃣1️⃣ pour #RCSAOM 🔥⚔️ Voici la composition choisie par 𝐼𝑔𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑑𝑜𝑟 pour défier Strasbourg ! 💥 pic.twitter.com/dRIch29oVq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2022

wiwsport.com