En conférence de presse, le sélectionneur égyptien est revenu sur le gros coup dur subi par ses troupes en finale de la CAN de Beach Soccer devant le Sénégal.

Pour la toute première fois de son histoire, l’Egypte a atteint une finale de Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer. Mais arrivés au Vilankulos Arena ce vendredi 28 octobre, les Pharaons ont chuté face au plus grand, le Sénégal. Pourtant, Mohamed Ahmed et ses partenaires ont réussi à longtemps résisté, jouant à l’égyptienne et parvenant même à envoyer les Lions à la fatidique séance des tirs au but, avant de s’écrouler.

À l’issue de cette fin cruelle qui a sonné le 3e revers d’affilée de l’Egypte face au Sénégal en quelques semaines, le sélectionneur égyptien n’a pas caché son désarroi en conférence de presse mais a néanmoins tenu a félicité la bande à Mamadou Diallo, vainqueur d’un septième trophée dans la discipline. « C’est triste de tomber au bord de l’objectif après une lutte acharnée pour remporter le trophée », a déclaré Moustafa Zeidan Lofty.

« Nous avons été mauvais dans les deux premières périodes, car nous avons forcé le résultat pour aller en prolongations. Malheureusement, nous n’avons pas pu l’emporter aux tirs au but. Les Sénégalais ont gagné et ils doivent être félicités. Je tiens à féliciter mes joueurs aussi pour leurs efforts et pour avoir cru que nous pouvions gagner », a ajouté le technicien de l’Egypte. Les Pharaons retiendront la leçon sans doute.

