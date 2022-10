L’entraineur de l’équipe nationale de Beach soccer du Sénégal, Mamadou Diallo s’est confié sur le sacre du Sénégal face à l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des nations au Mozambique.

Heureux de remporter sa toute première Coupe d’Afrique des Nations et le septième de l’équipe nationale de Beach Soccer du Sénégal en tant qu’entraîneur principal, Mamadou Diallo a évoque sa fierté d’atteindre l’objectif qui lui avait été fixé. L’ancien adjoint d’Oumar Ngalla Sylla (Sélectionneur du Maroc) s’est dit satisfait de ce 7e sacre continental des Lions de la plage contre l’Egypte aux tirs aux buts.

« Je suis content de remporter ce trophée et je suis content pour tous les Sénégalais qui nous ont soutenu durant cette CAN. Il y’avait beaucoup de doutes avant parce que beaucoup pensaient qu’on allaient pas le faire mais maintenant je tiens à féliciter les joueurs, l’encadrement technique et la Fédération Sénégalaise de Football. En tant qu’entraîneur principal, je suis très content de gagner pour la première fois sur le banc » a déclaré Mamadou Diallo après la finale.

Par ailleurs, le sélectionneur des Lions a révélé que cette Coupe d’Afrique a été très compliqué pour les tenants du titre, même s’il souligne que son équipe s’attendait à ce cas de figure après avoir remporté trois CAN consécutives. » On savait que cette CAN ne serait pas facile. C’était très spéciale et on a en parler avec Ngalla Sylla pour dire que ce serait très difficile. Aujourd’hui on y est parvenu. Je ne suis pas un très grand entraineur , ni un grand technicien mais je sais comment faire gagner des champions » a t’il affirmé

