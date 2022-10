Initialement prévu du 30 octobre au 8 novembre Louga, le Championnat national individuel seniors, a été finalement décalé du 4 au 12 novembre 2022. À l’issue de cette compétition, les damistes devant représenter le Sénégal aux Championnats d’Afrique à Bamako seront connus.

Ce changement de date est dû à certains manquements vis-à-vis des joueurs. «Nous n’avions pas pu joindre les athlètes à temps vu que l’organisation avait des soucis sur certains aspects. De ce fait, les joueurs n’ont pas très tôt été informés de la date retenue. On a alors décidé de décaIer les joutes pour permettre à la fédération de saisir tous les joueurs qualifiés au Championnat du Sénégal. Ils doivent être au courant de la compétition une semaine avant. C’est pour cela que nous avons changé la date», explique le président de la Fédération sénégalaise de jeu de dames.

Cette compétition sera organisée en synergie avec la Ligue de Louga, la mairie de la ville de Louga et la Fédération de jeu de dames. Faute de temps, le championnat va se jouer de manière rapide. «Nous sommes obligés de jouer en système suisse de 9 rondes sur une période d’une semaine et avec une cadence d’une heure plus une minute», détaille Adama Guèye. Poursuivant, il a affirmé que «c’est ça qui peut se faire sinon nous allons dépasser la semaine puisque qu’il reste les phases de préparation pour le championnat d’Afrique qui doit se jouer à Bamako».

Pour cette compétition, qui déterminera les représentants du Sénégal au Championnat d’Afrique de Bamako, 28 damistes seront à Louga. « Concernant le championnat national, nous avons 28 qualifiés qui vont jouer en système rapide. Il y a une partie de joueurs au Sénégal qui sont tentés de saper les travaux de la fédération», a décrié M. Guèye.

À l’issue de ce Championnat national, les premiers du classement, en plus de poursuivre l’aventure à Bamako, recevront chacun des récompenses financières. «Nous avons prévu à peu prés 2.000.000 FCFA pour les primes. Le 1er du Championnat aura 500.000 FCFA, le 2ème recevra 350.000 FCFA, le 3ème 200.000FCFA, le 4ème 100.000 FCFA, le 5ème 50.000 FCFA et du 6ème au 30ème joueur, la prime s’élève à 30.000 FCFA», a précisé Adama Guèye.

