La troisième journée de la Ligue 1 Sénégalaise débute ce vendredi avec l’affiche entre Guédiawaye FC et Sonacos.

Après avoir partagé les points contre DSC la semaine dernière, les crabes qui n’ont toujours pas encore remporté de match de championnat cette saison reçoivent Sonacos FC au stade Ibrahima Boye. Ainsi pour enfin remporter les trois points, les protégés de Souleymane Diallo devraient être beaucoup plus efficace devant les buts que lors des deux premières journées où ils ont vendangé pas mal d’occasions.

En face les champions de la Ligue 2 la saison dernière espèrent aussi gagner leur premier match après avoir fait deux matchs nuls consécutifs face à Jaraaf et au Stade de Mbour sur le même score nul et vierge.

Dimanche à 16 H 30 se jouera les six autres matchs du championnat puisqu’il n’y aura pas de match le samedi. Le champion en titre Casa Sports 4e va accueillir l’US Gorée 11e au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont été tenu en échec par Génération Foot lors de la dernière journée à Déni Biram Ndao. Ils espèrent ainsi remettre la machine en marche avec un succès face à une équipe de l’US Gorée qui totalise une défaite et un match nul.

Teungeuth FC pour faire la passe de trois, G.F pour détrôner le leader !

Teungeuth FC (1er – 6 points) va disputer le match phare de cette 3e journée avec la réception de Génération Foot (2e – 4 points) au stade Aline Sitoé Diatta. L’enjeu de cette rencontre est énorme puisque les deux équipes se suivent au classement et on l’opportunité d’hériter seule du fauteuil de leader à l’issue de cette journée. Les Rufisquois sont pour le moment la seule équipe faire un 2/2 en après ses deux matchs brillamment remportés face à l’AS Douanes (1-0) et au Cneps Excellence (0-2). Les coéquipiers de Moutarou Baldé devront toutefois élever leur niveau pour se défaire de Génération Foot qui jusqu’ici a démontré l’un des plus beau jeu du championnat même s’ils ont été tenu en échec par le Casa Sports (0-0) lors de la dernière journée.

Dans le même temps, le Stade de Mbour actuel quatrième du classement affronte l’AS Douanes septième au stade Caroline Faye. Les promus ont concédé le match nul contre Sonacos après avoir surpris Guédiawaye FC lors de la première journée. Son adversaire quant à lui a avait perdu contre Teungueth avant de battre Jaraaf 1-0 le weekend dernier.

Jaraaf , l’occasion rêvée pour enfin gagner !

Justement le Jaraaf (11e ) est loin de ses standards habituels avec un début de championnat compliqué. En effet le club de la médina ne connait toujours pas le goût de la victoire cette saison. Battus par les Gabelous le weekend dernier, les hommes de Youssouph Dabo avaient été tenu en échec par Sonacos il y’a deux semaines et sont ainsi en quête d’un succès contre le dernier du classement , Cneps Excellence à Iba Mar Diop (16H 30).

Tout comme le match entre TFC et G.F, la rencontre AS Pikine et Diambars pourrait tout aussi bien faire office de match phare de cette journée. Après avoir chuté contre Génération Foot, l’équipe de la banlieue de Pikine a réagi contre l’US Gorée lors de la dernière journée (1-0) et espère poursuivre sur cette dynamique de victoire contre Diambars (6e) qui compte une victoire et une défaite.

Pour boucler la boucle, les académiciens de Dakar Sacré-Cœur (3e) se déplacent à Saint Louis pour croiser le fer avec la Linguére (10e). Auteur d’un très bon début de saison, les hommes de Hassane Fall n’ont pas encore perdu et comptent 4 points au classement après deux journées disputées. Les Saint Louisiens quant à eux comptent 1 seul point au classement après son match nul contre Gorée et sa défaite face à Diambars samedi dernier à Fodé Wade.

