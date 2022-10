Dans cet entretien, Gris Bordeaux a enfilé sa tenue de président des lutteurs pour commenter les décisions prises par le Comité National de Gestion de la lutte pour, dit-il, assainir le milieu. Le 3e Tigre de Fass se dit être en phase sur beaucoup de points avec le CNG. Mais pas tous.

Le CNG de lutte a pris un certain de nombre de mesures concernant le temps de combats, les cérémonies dites de face-to-face etc. « le CNG c’est l’État qui l’a investi d’une mission. Ils ont toutes les prérogatives pour prendre les décisions qu’il faut pour bien gérer la lutte sénégalaise. La lutte c’est beau coup d’acteurs qui interviennent. Le CNG a bien le droit de prendre des décisions sans consulter personne. Mais quand on dirige une discipline aussi complexe que la lutte, je trouve que c’est toujours bon de consulter les acteurs pour prendre les bonnes décisions. Souvent des décisions sont prises sur des choses très sensibles qui concernent les promoteurs, les lutteurs, les amateurs… « , agrée le Fassois.

Pour ceux qui dérangent le président des Lutteurs, il dit : « Sur certaines décisions le CNG ne consulte pas, il nous in forme tout simplement. Quand on gère une discipline aussi complexe que la lutte, il faut beaucoup échanger avec les acteurs avant de prendre des mesures fortes. Je l’ai dit tantôt, ils ont le droit de prendre les décisions parce que c’est eux qui sont investis de la mission de gérer cette discipline, mais s’ils échangent davantage avec les autres acteurs de la lutte, ils prendront les meilleures décisions pour tout le monde. Ils doivent nous écouter avant de prendre les décisions qui nous concernent. Il faut convoquer les écoles de lutte, les formateurs, tous les acteurs…échanger et prendre en compte toutes les préoccupations. La dernière fois que j’ai été invité à une rencontre du CNG le temps de parole qu’on m’a donné n’était pas assez conséquent pour dire ce que je pense de la lutte. C’est juste ce que j’ai à déplorer de la démarche du CNG, sinon je suis en phase avec eux sur beaucoup de me sures prises pour assainir la lutte. »

Avec L’Observateur