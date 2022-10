Relégué à une position de numéro 2 derrière Képa Arrizabalaga par le nouvel entraineur des Blues Graham Potter, Edouard Mendy ronge son frein depuis son retour de blessure. Parallèlement, le gardien Espagnol fait pour le moment bonne impression dans les cages de Chelsea et semble reprendre de l’avance sur le portier Sénégalais.

C’est ainsi que l’ex défenseur de Chelsea Frank Leboeuf a suggéré à Edouard Mendy d’améliorer son jeu avec le ballon au pied s’il veut reprendre sa place de numéro 1 dans les cages de l’équipe de Graham Potter au risque de dire adieu aux blues. « Je suis un grand fan d’Edouard Mendy , mais c’est vrai que sa forme était fragile et qu’il a besoin de s’améliorer avec le ballon au pied. Si Kepa continue sur ces belles performances, il (Mendy) ne retrouvera pas sa place et il devra chercher un autre club » a déclaré le champion du monde 1998

Frank Leboeuf: "I’m a big fan on Edouard Mendy, but it’s true that his form was shaky and he needs to improve with the ball at his feet. If Kepa keeps up these great performances, he isn’t getting his place back and he will have to look for another club."

