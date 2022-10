Comme en 2018 et 2021, le Maroc termine à la 3e place du classement final de la CAN de Beach Soccer. Les Lions de l’Atlas ont éliminé les Mambas à domicile.

Pour sa deuxième participation à la CAN, le Mozambique qui accueille les joutes ne sera pas sur le podium. Ils ont perdu la petite finale devant le Maroc, ce vendredi, (6-4).

Notons que l’Ouganda a remporté le match pour la 5e place face au Malawi (4-1) après un temps réglementaire (6-6).

⏰ FULL-TIME!

🇲🇦 Morocco 6️⃣ – 4️⃣ Mozambique 🇲🇿

The Atlas Lions win a 10-goal thriller in the penultimate #BSAFCON2022 game! pic.twitter.com/bp3mvj9UdV

