Face à l’Egypte ce vendredi à 13h30, le Sénégal vise un 4e sacre d’affilée, soit la 7e au total. Le Sénégal doit se débarrasser d’une belle équipe qui monte en puissance.

En Beach Soccer, le Sénégal aime écrire l’histoire. Jusqu’ici, il est la nation la plus titrée du continent avec 6 trophées remportés dont 3 d’affilée. Les Lions qui ont éliminés le pays hôte en demi-finale, feront face à un ancien adversaire de poule qui retrouve très souvent le chemin des Lions affamés pour conquérir un nouveau titre, l’Egypte. C’est une troisième rencontre en 2022 entre les deux équipes.

Une première finale pour les Pharaons

Lors de la finale COSAFA en septembre passé (5-3), tout comme le deuxième match de poule de cette CAN (6-4), les Pharaons ont donné du fil à retordre aux Sénégalais. Ce qui annonce un duel épique ce vendredi à 13h30. L’équipe égyptienne dispose d’un bon effectif avec un artificier à l’image de Hossam Hassan qui mène les succès de son équipe, qui pour la première fois de son histoire va jouer une finale de la CAN. Leur entraîneur Moustafa Zeidan Lofty est présent dans le staff technique depuis 2016 mais c’est en 2020 qu’il a pris les rênes de l’Egypte. Sans oublier les bons et puissants arrêts du gardien de but qui sauve souvent son équipe. L’expérience et la qualité technique sont des qualités à souligner avec cette formation.

Aprés 2016, 2018 et 2021, rester sur le podium pour la 4e fois d’affilée !

Mais le Sénégal a démontré à plusieurs reprises dans cette compétition qu’elle maîtrise très bien la gestion de ces matchs, dominant ses adversaires sur le plan mental et physique. Les Lions ne lâchent jamais mêmes secoués par l’adversaire. Une victoire en finale pourrait aussi propulser le Sénégal sur le trio en tête du classement mondial. Il est actuellement à la 5e place. Une position déjà historique pour une sélection africaine !

Miser sur le bon collectif du Sénégal

Si le Sénégal reste indéboulonnable sur le continent, c’est en raison de son vivier intarissable de talents. Pour la CAN 2022, le sélectionneur Mamadou Diallo qui dispute sa première CAN en tant qu’entraîneur principal a composé un groupe de 15 joueurs où les cadres de l’équipes sont présents mais aussi de talentueux nouveaux issus du Championnat qui ont d’ailleurs eu le temps de s’illustrer lors des éliminatoires. Ce vendredi, le coach devra puiser dans sa réserve.

Le meilleur buteur du tournoi avec 9 réalisations est blessé, Seydina Mandione Diagne ne disputera pas la finale. Ce qui prive au Sénégal son meilleur attaquant en forme. Mais, le secteur offensif ne manque pas de remplaçants. S’y ajoute, la douleur au pied pour le gardien Al Seyni Ndiaye dont la participation reste toujours incertaine. Mais le staff médical s’attelle pour faire jouer le Capitaine qui a disputé toutes les finales depuis 2007.

Les finales du Sénégal en championnat d’Afrique et CAN de Beach Soccer

2007 – Défaite (6-5) face au Nigeria

2008 – Victoire 12-6 face au Cameroun

2011 – Victoire 7-4 face Nigeria

2013 – Victoire 4-1 face a la Cote d’Ivoire

2015 – Défaite aux tirs au but 2-1 face au Madagascar

2016 – Victoire au 8-4 face au Nigeria

2018 – Victoire 6-1 face au Nigeria

2021 – Victoire 4-1 face au Mozambique

Jour de Gagne : Tous derrière les Lions !

⚽ MatchDay Finale CAN Beach Soccer 2022

🇸🇳 🇪🇬 Sénégal vs Egypte

🗓️ Ce Vendrdi 28 octobre

🕖 13:30 GMT

📺 💻📱à suivre en direct sur https://t.co/oH84RQA1Ly#MankoWutiNdamli #Senegal #wiwsport #Kebetu #TeamSenegal pic.twitter.com/ZYg7pBlhaE — wiwsport (@wiwsport) October 28, 2022

