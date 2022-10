L’attaquant de Sheffield United est revenu sur son bon début de saison, ainsi que sur ses chances de disputer la Coupe du Monde avec les Lions.

Un peu plus d’un an et demi après ses débuts officiels sous le maillot de l’équipe première de Sheffield United, Iliman Ndiaye ne cesse de crever l’écran au Bramall Lane. Après une première saison pleine lors du dernier exercice de Championship, l’attaquant de 22 ans a entamé tambour battant la campagne actuelle et est déjà à un but d’atteindre son meilleur registre de la saison dernière. Dans un entretien accordé à Sky Sports, il dévoile la clé de ses bonnes prestations.

« J’ai été plus professionnel »

« J’ai travaillé très dur là-dessus, j’ai réalisé plus de séances de finition avec le personnel du staff comme Jack Lester (membre du staff de Sheffield United). Nous parlons davantage de comment entrer dans la surface adverse. J’ai donc plus de chances d’en marquer plus. J’ai aussi été plus professionnel. L’année dernière, je suis venu de l’académie à la première équipe et j’ai vu ce que tout le monde faisait », admet l’ancien pensionnaire de l’académie de football Dakar Sacré-Cœur.

Pour Iliman Ndiaye, sa bonne fin de saison dernière lui a valu d’être sélectionné par Aliou Cissé en juin dernier, lors du rassemblement comptant pour les deux premières journées des qualifications à la prochaine CAN. Mais, alors que l’Equipe Nationale a depuis joué quatre matchs, le natif de Rouen n’a encore disputé que 27 petites minutes avec les Lions. Alors qu’Aliou Cissé annoncera la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde le 11 novembre prochain, Ndiaye a également évoqué ses chances d’aller au Qatar.

« Cette année a été différente. J’ai travaillé dur et j’ai aussi reçu des trucs comme des massages. Et ce genre de choses m’a beaucoup aidé. Maintenant, je joue dans mon club, je me concentre uniquement sur les matchs ici. Et le reste arrivera naturellement si je continue à bien jouer ici. C’est juste une question de confiance en soi. J’ai toujours cru en moi et maintenant je suis dans un grand club », a ajouté le joueur aux 6 buts en 16 matchs de Championnat cette saison.

wiwsport.com