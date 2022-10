C’est un nouveau challenge pour Babacar Sane qui a représenté le Sénégal aux Championnats d’Afrique U18 en 2020 et à la Coupe du Monde U19 en 2021. En 2022, le pensionnaire de la NBA Academy qui se trouve à Saly faisait partie des 12 joueurs choisis pour le programme BAL ELEVATE. Il a disputé la compétition avec l’effectif du DUC. En plus de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 avec l’Equipe Nationale A.

Ignite qui a déménagé récemment à Henderson dans le Nevada, dans la banlieue de Las Vegas démarre sa saison 2022-23 de la NBA G League contre les Oklahoma City Blue le vendredi 4 novembre prochain.

Découvrez dans quelques instants son entretien exclusif avec wiwsport. Le jeune Lion est revenu sur son parcours, son intégration en Équipe Nationale et ses objectifs dans la deuxième ligue américaine.

Our newest NBA Academy graduate joins the team! Welcome to the squad, Babacar! #ShockTheSystem

— NBA G League Ignite (@gleagueignite) October 26, 2022