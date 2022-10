La tanière des Lions est encore secouée par une cascade de blessures. À l’approche de la publication de la liste des 26 joueurs qui doivent disputer la Coupe du Monde 2022, Aliou Cissé devra encore patienter pour se débarrasser du gros nuage noir sur son groupe. Après le problème des transferts, les forfaits de joueurs (Keita Baldé Diao suspendu et Bouna Sarr opéré), du temps de jeu réduit pour certains, il faudra faire face aux mauvaises nouvelles. Des cadres de l’équipe qui font certainement partie de la pré-liste de plus de 40 joueurs envoyée à la FIFA le 21 octobre passé sont actuellement indisponibles en club en raison de blessures.

Pape Gueye, une petite indisponibilité

C’est un nouveau contretemps dans les rangs de l’Olympique de Marseille son club, mais qui est suivi de près par l’équipe nationale du Sénégal. Alors que le Club Phocéen se rend à Francfort, ce mercredi pour un match décisif à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Champions, Igor Tudor est privé des services de Pape Alassane Gueye. Le milieu international sénégalais ne devrait même pas pouvoir tenir sa place lors des deux prochains matchs.

En conférence de presse hier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a expliqué l’absence du Champion d’Afrique aux 12 sélections. Ce dernier est blessé à un genou. « Pape Gueye a pris un coup au genou et manquera les deux prochains matchs », a indiqué Igor Tudor au sujet du joueur de 23 ans. Face à la Bolivie en septembre passé (2-0), Pape Gueye a encore réussi une bonne prestation avec les Lions, pour se montrer indispensable pour la Coupe du Monde 2022, qui sera sa première dans sa carrière.

Kalidou Koulibaly, une absence qui persiste

C’était l’une des surprises de la composition de Chelsea pour le choc face à Manchester United samedi passé. Pressenti pour démarrer titulaire, Kalidou Koulibaly n’a pas figurer sur la feuille de match. Une absence qui est due à une gêne au genou, selon l’entraîneur des Blues de Chelsea.

« Il a juste senti une petite gêne à un genou à la fin du match contre Brentford. Ce n’est pas si grave, mais il est trop juste pour jouer dans ce match (contre United) », a expliqué Graham Potter au micro de Sky Sports. Mais l’absence a duré plus que prévu et commence à inquiéter.

Kalidou Koulibaly a également manqué le match de Ligue des Champions contre le Red Bull Salzbourg. L’entraîneur rassure toujours et espère que le joueur de 30 ans retrouvera sa forme cette semaine « Nous espérons le retrouver mercredi ou jeudi », a-t-il fait savoir en conférence de presse d’avant-match.

Youssouf Sabaly, des blessures à répétition

Blessé sous la plante du pied, le latéral droit international sénégalais de 29 ans avait été dans l’obligation de céder sa place sur le terrain à un quart d’heure de la fin du match contre l’Atlético Madrid. L’incertitude plane toujours autour de la gravité de sa blessure et donc de son temps d’indisponibilité. D’autant plus que le Real Betis n’a encore apporté plus de précisions.

Le « cas” Youssouf Sabaly attire beaucoup l’attention parce qu’il est un joueur de couloir et il faut dire que c’est l’un des grands chantiers à régler pour Aliou Cissé avant la compétition. La convocation de Noah Fadiga n’a pas abouti et Aliou Cissé cherche toujours une doublure. Et à ce rythme, ce sera un titulaire à chercher. Sabaly qui a raté la CAN, est aussi fortement concurrencé en club. Ce qui ne lui donne pas beaucoup de temps de jeu. En plus d’avoir une santé instable, sa situation et celle de Saliou Ciss, à l’autre bout du couloir, inquiètent sans doute El Tactico à l’heure actuelle.

Moussa Niakhaté, vers une grosse désillusion

Il fait partie des joueurs les plus attendus dans la tanière. Et cet engouement n’est pas simplement justifié par le fait qu’il a décidé jouer avec les Lions de la Teranga. Mais son apport sur le terrain était aussi attendu par les Sénégalais.

Moussa Niakhaté a donc raté son entrée en matière avec l’équipe nationale en étant blessé lors de sa première convocation en septembre passé. Sa blessure remonte au mois d’août, et le joueur de 26 ans peine à retrouver la compétition. Il a manqué 11 matchs en Premier League. Et reste toujours en dehors de l’effectif de Nottingham Forest.

Et pour confirmer la sensation de désillusion qui anime plusieurs sénégalais actuellement, son entraîneur en club Steve Cooper doute de la capacité physique du joueur à disputer la Coupe du Monde. « Il n’est pas proche (du retour). Il est pleinement dans sa récupération. Il est loin d’être considéré proche du retour, vraiment. Je ne suis pas sûr pour le moment, je pense juste à lui et à Nottingham Forest. Mais c’est (la participation de Moussa Niakhaté à la Coupe du Monde) loin d’être une possibilité pour le moment. ».

