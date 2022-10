On connaît l’affiche de la finale de la 11e édition de la CAN Beach Soccer 2022. Le Sénégal retrouve l’Egypte qu’il avait battu en phase de poule.

Alors que le Sénégal cherche à garder son trophée continental pour la 4e fois consécutive, l’Egypte vient de se qualifier pour la première fois en finale.

Le dernier match de la CAN 2022 est prévu ce vendredi 28 octobre à 13h GMT. Le Sénégal comptera sa 5e finale d’affilée dans cette compétition.

Ce sera la 3e rencontre en 2022 entre le Sénégal et l’Egypte. Jusqu’ici les Lions de la Teranga demeurent les bourreaux des Pharaons avec deux victoires. Le premier en finale de la Coupe COSAFA (5-3) et aussi lors de la deuxième journée de la phase des poules de la CAN 2022 (6-4).

Notons que ces deux équipes vont aussi représenter l’Afrique à la coupe du monde 2023.

🚨 MAFE DEY SAF DEGUE ❗❗❗ Le Sénégal décroche sa qualification pour le Mondial … BRAVOOOOO à nos Lions 🇸🇳🌟🦁 pic.twitter.com/QyxS5xahPw — wiwsport (@wiwsport) October 26, 2022

