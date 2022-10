Au bout d’un match âprement disputé, le Sénégal a renversé le Mozambique sur ses terres. Les Champions d’Afrique en titre vont disputer leur 8e finale de la Coupe d’Afrique, la 5e d’affilée, en plus d’une 7e qualification à la Coupe du Monde 2023.

Que ce fut laborieux pour les Champions d’Afrique en titre qui ont réussi une belle remontada. C’est sans doute l’un des matchs les plus difficiles du Sénégal sur ses 3 dernières participations de la CAN voire plus. Face au Mozambique, à domicile, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses actions pendant plus de 20 minutes. Alors que Nelson Manuel et ses coéquipiers déroulaient le mot d’ordre « seulement la gagne »parfaitement avec son doublé (10’ et 21’). En plus de l’arbitrage qui ne facilite rien aux Sénégalais. Sur le deuxième but mozambicain sur pénalty, l’entraîneur Mamadou Diallo est allé se plaindre sur la table des officiers.

Mais il fallait faire plus pour déstabiliser les Lions sur le terrain. Face au Sénégal, rien n’est gagné d’avance. Et les erreurs se paient cash. Sur une faute commise par le meilleur buteur mozambicain qui obtient un carton jaune, le Sénégal réduit l’écart sur un coup franc bien tiré par Seydina Sene (21’). Babacar Fall va remettre les pendules à l’heure avant la fin de la deuxième période (24’) Le meilleur buteur de l’Equipe Nationale du Sénégal a retrouvé ses sensations depuis le dernier match joué.

Le jeu défensif sera rigoureux lors du dernier tiers temps où les deux gardiens ont réussi de beaux arrêts. Mais Mamadou Sylla était déterminé à rejouer la Coupe du Monde. A la 29´, il concrétise enfin une de ses nombreuses occasions et envoie le Sénégal en finale et au Mondial. Un but précieux qui marque la victoire (3-2) du Sénégal qui s’est battu sur les 7 minutes restantes.

Le Sénégal retrouve l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, ce vendredi.

wiwsport.com