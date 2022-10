En conférence de presse hier, le ministre des sports a fait part de la somme total des dépenses prévisionnelles pour la participation du Sénégal à la Coupe du Monde.

« Le budget qui a été élaboré pour la participation du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde jusqu’à la finale est estimé à 14 milliards de FCFA qui sera en deux phases » explique t-il.

« La première phase de la préparation à la phase des poules, on compte 7 milliards. Et la deuxième phase qui est le second tour est estime à 7 milliards. Naturellement, le président de la Republique m’a fait savoir que si nous sommes en finale la porte est ouverte à toutes les possibilités » a déclaré le nouveau patron des sports.

wiwsport.com